Khadim Rassoul Adana Demir’de

BUGÜN NELER OLDU

5 günlük Antalya kampını bugün tamamlayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Adana'ya transferle dönüyor. Mavi-lacivertli ekip, Belçika ligi takımlarından Lokeren'de forma giyen Senegalli Joher Khadim Rassoul ile anlaştı.Teknik patron Yılmaz Vural'ın uzun zamandır takibinde olan Senegalli yıldız futbolcu ile Belçika'da görüşüldüğü ve transferinin gerçekleştiği öğrenildi.Joher Khadim Rassoul'un Hamidou Traore'nin yanında oynayacağı da öğrenildi. Bir forvet alarak transfer defterini kapatmayı planlayan mavi-lacivertli takımda yönetim görüşmelerine hız verdi.Bu arada teknik direktör Yılmaz Vural, çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Çalışmalar sürüyor. Şu dakikadan itibaren lige odaklandık. Yeni transferlerimize güveniyorum. Çok kaliteli isimler aldığımızı düşünüyorum. Uyum sorunu yaşamadılar. Kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. Karabük maçında Mitroviç'in cezalı olduğu öğrenildi.Adana Demirspor'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği Rassoul hem stoper oynarken hem de önliberoda zaman zaman görev yapıyor. 23 yaşındaki futbolcu 1.87 boyunda ve Anderlecht U21 takımından Lokeren'e transfer oldu.Geçtiğimiz sezon Eskişehir ve Giresunspor'un başında 8 maça çıkan Yılmaz Vural, ligin ilk maçında bu sayıya ulaşacak. Vural şu ana kadar çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı.