Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Khadim Rassoul Adana Demir’de

Khadim Rassoul Demir’de

Demirspor orta saha gerisindeki sorununu çözdü. Sezon başından bu yana bu alanda büyük sıkıntı yaşayan mavi-lacivertli ekip, Belçika’dan Joher Kadim Rassoul’ın transferini bitirdi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019
Khadim Rassoul Adana Demir’de
15 günlük Antalya kampını bugün tamamlayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Adana'ya transferle dönüyor. Mavi-lacivertli ekip, Belçika ligi takımlarından Lokeren'de forma giyen Senegalli Joher Khadim Rassoul ile anlaştı. 1.87 boyundaki 23 yaşındaki siyahi oyuncu ortaya koyduğu performansla geçtiğimiz sezon Belçika'da dikkatleri üzerine çekmişti. Teknik patron Yılmaz Vural'ın uzun zamandır takibinde olan Senegalli yıldız futbolcu ile Belçika'da görüşüldüğü ve transferinin gerçekleştiği öğrenildi.

HAMİDOU İLE OYNAYACAK
Joher Khadim Rassoul'un Hamidou Traore'nin yanında oynayacağı da öğrenildi. Bir forvet alarak transfer defterini kapatmayı planlayan mavi-lacivertli takımda yönetim görüşmelerine hız verdi.

UYUM SORUNU YAŞANMADI
Bu arada teknik direktör Yılmaz Vural, çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Çalışmalar sürüyor. Şu dakikadan itibaren lige odaklandık. Yeni transferlerimize güveniyorum. Çok kaliteli isimler aldığımızı düşünüyorum. Uyum sorunu yaşamadılar. Kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. Karabük maçında Mitroviç'in cezalı olduğu öğrenildi.

HEM STOPER HEM ÖNLİBERO
Adana Demirspor'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği Rassoul hem stoper oynarken hem de önliberoda zaman zaman görev yapıyor. 23 yaşındaki futbolcu 1.87 boyunda ve Anderlecht U21 takımından Lokeren'e transfer oldu.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU YAKALAYACAK
Geçtiğimiz sezon Eskişehir ve Giresunspor'un başında 8 maça çıkan Yılmaz Vural, ligin ilk maçında bu sayıya ulaşacak. Vural şu ana kadar çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Khadim Rassoul Adana Demir’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN