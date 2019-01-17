Sağanak ve fırtına Çukurova’yı vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yoğun kar, sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kent merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan kar nedeniyle, 4 ahır ile semt pazarının çatısı çöktü. İlçeyi Saimbeyli ve Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlayan kara yolları ile 33 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.D-400'de su birikintisi trafiği aksattı Merkez Seyhan ilçesinde sağanak nedeniyle D-400 kara yolunda su birikintileri oluştu. Kara yolundaki alt geçitlerde trafik aksadı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Kozan ilçesinde de toprak kayması sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.Sağanak yağış nedeniyle Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Süleyman Vahit Caddesi'nde bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliğini su bastı. Havutlu'da 200 büyükbaşın bulunduğu çiftlikte, hayvanlar ahırlarda mahsur kaldı. Buzağılarının boğulma tehlikesi geçirdiğini söyleyen besiciler ise, itfaiye ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, besicilerin yanına gelerek kurtarma çalışmalarını yerinde izledi. Bingöl ayrıca, bir besicinin traktörüne binerek, su altında kalan bir ahırı yerinde inceledi. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ferhat Bilmez, önceki gece yağmurun sabaha kadar hız kesmeden devam etmesi nedeniyle ahırlarının sular altında kaldığını belirterek, "Baskınlar nedeniyle 21 hayvanımız telef oldu" dedi.Pozantı ilçesinde oluşan sel baskınında 8 kilometre uzaklıkta bulunan Belemedik Mahallesi'ne giden köprü yıkıldı. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Fidanlık bölgesinde bulunan köprü iki gündür süren yoğun yağış ve karların erimesi sonucu oluşan sel nedeniyle yıkıldı. Ekiplerimiz jandarma ile koordineli şekilde yolu bir gün ulaşıma kapatmıştır dedi. Belediye ekiplerinin köprüyü onarma çalışmalarını sürdürüyor.Ferhat Bilmez'in istiridye mantarı üreten komşusu emekli polis memuru Tuncay Karaaslan ise tesisin komple su dolduğuna vurgu yaparak, "İçeride üretim beklediğimiz 10-15 tona yakın mantar kompostumuz vardı. Yeni üretim için hazırlık aşamasındaki tohumlarımız vardı. Hepsi sular altında kaldı. Yaklaşık bir TIR'a yakın da samanımız mahvoldu. Su baskınları nedeniyle 50 bin TL'ye yakın zararımız var" dedi.Mersin'in Bozyazı ilçesinde aşırı yağışlar dolayısıyla Sini Çayı'nın taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Bozyazı'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yayla kesimindeki karların erimesi ile birlikte ilçe merkezinden geçen Sini Çayı'nın taşmasına neden oldu. Taşkın sonucu Çopurlu, Karaisalı ve Merkez mahallerinde bulunan sanayi sitesi, sebze hali, sera, ev, işyeri, devlet hastanesi ve D-400 karayolunu su bastı.Anamur ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi, çatılar uçtu. Ören Mahallesi'nde oturan Yusuf Zengin, ilçede kuvvetli rüzgar etkisi ile dairesinin karşısındaki blokların çatısındaki tuğlaların ve su tahliye borularının uçma anını kayıt altına aldı. Araçların üzerine düşen tuğlaların ve çatı parçalarının anbean kaydedildiği görüntüde binanın giriş kapılarının çarparak parçalanması ve o esnada içeriye girmeye çalışan 2 kişinin da görüntüleri yansıdı. Kayıt sırasında karşı bloktan fırtınanın kopardığı bir tuğla ise kayıt yapan Zengin'in hemen yanındaki duvara çarptı. Zengin, tehlikeyi birkaç santimetre ile atlatırken meydana gelen hortumda, bir evin çatısı, duvarları ve bir seranın çöktüğü öğrenildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sabah saatlerinde şiddetini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde de bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Fırtına nedeniyle iki ilçede de sahile vuran büyük dalgalar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de sağanak bazı tarım arazilerinde su baskınlarına yol açtı.Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta bugün kuvvetli sağanak, kar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerine kadar etkisini gösterecek olan yağışların özellikle Adana'nın Ceyhan, İmamoğlu, Kozan, Pozantı, Karaisalı, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleriyle, Kahramanmaraş'ın Andırın, Göksun ve Afşin ilçeleri ve Osmaniye genelinde yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, Adana'nın yüksek kesimleri ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde ise yoğun kar ve karla karışık yağmur, ile kuvvetli rüzgar, fırtına (60-90 km/saat) beklendiği aktarılarak sel, su baskını, yıldırım, çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.