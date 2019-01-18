Başsavcı Yurdagül’e Alkan’dan ziyaret

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Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'e, daha önce görev yaptığı Çorum'dan anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 4 yıl boyunca Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yaparken 2018 yaz kararnamesiyle Adana'da atanan Cumhuriyet Başsavcısı Yurdagül'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yurdagül, "Rektörümüzün ziyareti beni ziyadesiyle mutlu etti. Güzel günlerimizin hatırlanmasını sağladı. 2 dönemdir görevini sürdüren rektörümüz, yaptıkları çalışmalarıyla Hitit Üniversitesinin akademik olarak üst sıralara taşınmasını sağlayan bir bilim insanıdır. Görev yaptığımız sürede, Çorum'da uyumlu bir çalışma dönemi geçirdik. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi. Rektör Alkan da, Başsavcı Yurdagül'e yeni görevinde başarılar dileyerek, "Özellikle 15 Temmuz gibi ülkemiz açısından asrın ihanetinin olduğu bir süreçte, Başsavcımız Ömer Faruk Yurdagül Çorum'da çok büyük bir hizmetler yaptı. Hem idareci olarak hem de bir hemşeri olarak kendisiyle o dönemde çalışma bahtiyarlığına eriştim. İlimiz adına müteşekkiriz. Yapmış olduğu çalışmaların, böylesine büyük bir ilde de başarıyla devam edeceğine inancım tamdır. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.