Gönderilmem perdeyi mavi şimşek açıyor

Spor Toto 1. Lig'de sezon başında teknik direktör Hakan Kutlu'nun kadroda düşünmediği için Karagümrük'e kiralanan Adana Demirspor'un 21 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Adil Demirbağ, SABAH'a konuştu. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın göreve gelmesiyle Başkan Murat Sancak'tan istediği ilk oyuncu olan Demirbağ, "Bence gitmem Hakan hocanın yanlış bir hamlesiydi. Şimdi bu karardan dönüldüğü için çok mutluyum" dedi.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Adana Demirspor'u geçtiğimiz sezon sonunda yaşadığı maddi kriz nedeniyle terk etmeyen tek futbolcu olan Demirbağ, bu karar ile adından söz ettirmiş ve taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Murat Sancak'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla heyecanlanan Demirbağ transfer döneminin kapanmasına iki gün kala teknik adam Hakan Kutlu tarafından gönderilince hayatının en büyük şokunu yaşadı. O gün tesisleri ağlayarak terk ettiğini söyleyen genç oyuncu önemli açıklamalarda bulundu.

KARAGÜMRÜK'E GİTTİ

Adil Demirbağ, 3. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması altında başarılı ilk yarı geçirdi. Yılmaz Vural'ın 'dön' çağrısına hiç düşünmeden 'evet' cevabı veren yetenekli isim mavi-lacivertlilerin devre arası kampında katıldı. Demirbağ, sezon başında takımdan ayrılması için de, "Geçen seneki performansım ortadaydı. Milli takma seçildim. Hakan Kutlu hocama saygı duyuyorum ama transfer dönemimin kapanmasına iki gün kala beni göndermesine çok üzüldüm. Murat başkanıma ve Yılmaz hocama başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yanlış yapılmış bir hamleden sonra iyi bir hamle olduğuna inanıyorum. Taraftarımız her zaman yanımızda olsun" diye konuştu.