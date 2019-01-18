Kursiyer kadınlara sinema etkinliği

BUGÜN NELER OLDU

Belen ilçesinde Kalkınma Bakanlığı tarafından Sosyal Destek Programı ile finanse edilen çeşitli kurslara katılan 45 kadın birlikte sinema keyfi yaşadı. Belen Kaymakamlığına bağlı "Belen Kadın Toplum Merkezi-2" projesi kapsamında, yıl içerisindeki çeşitli kurslara katılan 45 kadın kursiyer için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla İskenderun'da sinema etkinliği düzenlendi. Kadınlar vizyondaki bir filmi birlikte izlediler. Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, ilçede kadınlara yönelik zaman zaman gezi, piknik, kültürel turların yanı sıra sinema etkinliği gibi aktiviteler gerçekleştirdiklerini, kurslara katılım sağlayan kadınların el becerilerinin arttırılmasının dışında, sosyal yaşantılarına da bir ivme kazandırma amacıyla proje çerçevesinde bu tür etkinliklerin düzenlendiğini, bu sayede değişik mekanları ve kültürleri de tanıma fırsatı bulduklarını belirterek SODES projesinin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.ahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren gezici halk kütüphanenin bu seferki durağı Akedaş İlkokulu oldu. Akedaş İlkokulu'nda eğitim öğretim gören 300 kadar öğrenciye iki gün boyunca hizmet veren gezici kütüphane çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. İlkokul bahçesine konuşlanan kütüphane öğrencilere okuma saati ve masal saati yapılarak çocukların kitaplarla haşır neşir olmaları sağlanıyor. Aynı zamanda kütüphanelerin çalışma esasları, üye olma şartları gibi bilgiler de aktarılarak çocukların bulundukları bölgelerdeki kütüphanelere üye olmaları teşvik ediliyor.