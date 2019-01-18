Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Otomobilin çarptığı araçta 4 kişi yaralandı

Otomobilin çarptığı araçta 4 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Otomobilin çarptığı araçta 4 kişi yaralandı
Gazıantep'te, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeritte ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Başpınar yönüne ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 27 AOP 50 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şerit değiştirerek Behlül Çakmak yönetimindeki 27 RR 122 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Behlül Çakmak ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilin çarptığı araçta 4 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN