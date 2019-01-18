Sözlü işçilerle kahvaltı yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, inşa ettiği köprüler, asfaltladığı yollar ile kenti bütünleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndaki mesai arkadaşları ile kahvaltıda buluştu. Başkan Sözlü, "Milliyetçi üretken belediyecilik anlayışı Cumhur ittifakı ile birlikte Adana'ya bir kez daha mührünü vuracaktır" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yollar, köprüler ile Adana'yı kuzeyden güneye doğudan batıya birleştirip kenti bütünleştiren hizmetlere imza atan Fen İşleri Daire Başkanlığı çalışanları ile buluştu. TÜYAP Fuar Alanı'nda yapılan kahvaltıda mesai arkadaşları ile buluşan Sözlü, mazeretler ardına sığınmayan, davası Adana davası Adana'nın insanları olan bir bakış açısıyla hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını aktardı.