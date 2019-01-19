Balcalı çocuk acil kurucusuna sürpriz

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Acil Ünitesini yaklaşık 20 yıl önce kuran ve halen bu ünitenin sorumlusu olarak görev yapan Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz için başta akademisyen arkadaşları olmak üzere klinikte görevli uzman, asistan hekimler ile hemşireler ve personeller tarafından sürpriz bir kutlama gerçekleştirildi. Sürpriz kutlamadan dolayı son derece mutlu ve bir o kadar da duygu dolu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, yaklaşık 20 yıl önce kurdukları Balcalı Hastanesi Çocuk Acil Ünitesi'nin bugün bölgeye hizmet veren çok önemli bir nokta haline geldiğinin altını çizdi. Yılmaz, yıllarca minik yüreklere hastalandıkları anda ilk dokunuşu yaptıklarını belirtti.