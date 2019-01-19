Irak ihracatı neden düşüyor?

Gaziantep 2018 yılını 6,9 milyar dolar ihracatla kapattı. Bu ihracatın yaklaşık yüzde 59'u 10 ülkeye yaptı. Burada hemen bir parantez açıp notumuzu düşelim: Gaziantep ürünleri ile tanışmayan dünya üzerinde "henüz" 13 ülke var. Gaziantep'in bir numaralı ihracat pazarı ise yıllardır Irak'tır. Üretim kabiliyeti ve fırsatı olmayan Irak'ın neredeyse tüm ihtiyaçları kapı komşusu Gaziantep tarafından karşılanıyor. 2018 yılında da Irak'a 1,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmiş. 2016 yılında Gaziantep ihracatının yüzde 26,6'sı, 2017'de yüzde 24,6'sı, 2018 de ise yüzde 20,7'si Irak'a gerçekleştirilmiş. Türkiye'nin Irak'a ihracatı ise 2018 yılında yüzde 10'a yakın bir düşüş kaydetmiş. Son dört yıldaki bu düşüş eğiliminin sebebi konjonktürel etkiler bir yana, en büyük neden çifte vergilendirme. Hem Kuzey Irak Yönetiminin hem de merkezi Irak Hükümetinin, Türk mallarından aldığı yüksek oranlı vergilerden dolayı rekabet gücümüz zayıfladı ve ihracatımız düştü. Aralık ayında Türkiye'nin Irak pazarına ve oradan Körfez ülkelerine açılması yolunda önemli bir adım atıldı. Bağdat ve Erbil anlaştı Irak'taki iç gümrük noktaları iptal edildi ve Türk ürünlerine dört yıldır uygulanan çift gümrük uygulaması son buldu. Türk malları artık tek gümrükten geçerek Irak pazarına girecek. Bu durumun olumlu yansımalarını Ocak ayı ihracat rakamlarında göreceğimizi düşünüyorum. Böylece 2019 yılını 7 milyar doların üzerinde kapatacağımıza inanıyorum.

DÜNYAYI YİNE HALIYLA DÖŞEDİK

Gaziantep'in 2018 ihracat karnesini incelediğimizde ürün bazında şampiyon yine makine halısı. 6,9 milyar dolarlık ihracatın 1,5 milyar dolarını makine halısı oluşturmuş. Türkiye'nin halı ihracatının yüzde 68'sini, dünya halı ihracatının ise yüzde 32'sini gerçekleştirerek, dünyaya halı üreten kent olduğunu bir kez daha gösterdi. İstatistikler Türkiye'de makine halısı üretimi için 304 milyon 556 bin 220 metrekare kurulu kapasite bulunduğunu ve bu kapasitenin 243 milyon 233 bin 627 metrekare ile %80'ni Gaziantep'te bulunduğunu gösteriyor. Şampiyonluğumuzu, dünya üretim ve ihracat liderliğimizi geçen hafta Hannover Halı fuarında da gösterdik. 70 ülkeden 400 katılımcısı olan fuara Domotex Hannover Gaziantep halı sektöründe faaliyet gösteren 92 firma yer aldı. 2019 koleksiyonlarını sergileyen Gaziantepli halıcılar yine dünya halı modasını belirledi. Alkışlar halı sektörümüze.