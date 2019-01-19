Öğrencilerden askerlere mektup

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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümü dolayısıyla yazdıkları mektupları, Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde görevli Mehmetçik'e gönderdi. Ali Öztürk Ortaokulu yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Bu kapsamda, Bilgi Teknolojileri Öğretmeni Benlihan Yermeydan Uğur koordinatörlüğündeki 57 öğrenci, Suriye'de terörden arındırılan Afrin'de görevli Mehmetçik için mektup yazdı. Öğrenciler, mektupları üs bölgesindeki askerlere ulaştırılmak üzere PTT İslahiye Şubesi'ne teslim etti. Proje koordinatörü Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe Suriyeli öğrencilerin de kendi istekleriyle katıldıklarını ifade ederek, yazdıkları mektupların kendisini de duygulandığını söyledi. Benlihan Yermeydan Uğur, Suriyeli öğrencilerin, memleketlerini teröristlerden temizlemek için verdikleri mücadeleden dolayı Türk askerine müteşekkir olduklarını anlattı. Öğrencilerin kaybolan değerlerden olan mektuplaşmayı da bu sayede yaşattıklarına değinen Uğur, bunun da ayrıca sevindirici olduğunu kaydetti.