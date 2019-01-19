Okullarda karne heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrencilere karneleri dağıtıldı. Adana'da, Yüreğir Şehit Emre Mücahit Topal İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilerin karnelerini dağıtan Vali Mahmut Demirtaş, öğrencilerden tatilde dinlemelerini isteyerek kitap okumalarını tavsiye etti. Sınıfları gezen Demirtaş, bazı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kentte 473 bin 650 öğrencinin karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiği öğrenildi.Mersin'de ise 1243 okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okulunda eğitim gören 401 bin 311 öğrenci karne aldı. Tedavileri ve engelleri nedeniyle eğitimlerini evde sürdüren 177 öğrenci de karne heyecanı yaşadı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, merkez Toroslar ilçesindeki Şehit Fikri Dilsiz İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere karne ve hediyelerini dağıttı. Öğretmenler ve öğrencilere iyi tatiller dileyen Su, velilerle de bir süre sohbet etti.Osmaniye'de Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılan Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, sınıflara girerek öğrencilere karnelerini verdi. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Vali Coşkun, okulun öğrenci, öğretmen ve yönetici ayakları üzerine oturan bir kurum olduğunu dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Albak ise öğretmenlerden çocuklara tatil zamanı ödev vermemesini, öğrencileri kitap okuma alışkanlığını kazanmaları yönünde teşvik edilmelerini istedi.Hatay'da Antakya İlkokulunda düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan katıldı. Karahan, yaptığı konuşmada, il genelinde 1345 okulun bulunduğunu ve 43 bini Suriyeli olmak üzere 411 bin 136 öğrencinin karne alma sevinci yaşadığını söyledi. Kentte aynı zamanda Suriyeli öğrenciler için 61 geçici eğitim merkezi bulunduğunu anlatan Karahan, öğrencilerden bol bol kitap okumalarını istedi. Karahan, daha sonra bazı öğrencilerin karneleri dağıttı.