Perakendecilik dersi için panel düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Demirci Orel tarafından verilen 'Perakendecilik Dersi' bünyesinde 'Migros İK ile Perakende Buluşması' paneli düzenlendi. İki ayrı oturumda gerçekleştirilen panele Migros Bölge İnsan Kaynakları Müdürü Koray Özdemir, Eğitim Departman Yöneticisi Hasan Dedekargınoğlu, İK Uzmanı Zeynep Eser, İK Uzmanı Fırat Çetin ve Eğitim Uzmanı Nazlı Aksoy konuşmacı olarak katıldı. İşletme Bölümü son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ve öğrencilerle interaktif şekilde gerçekleştirilen panelde konuşmacılar, perakende sektörünün Türkiye ve Dünyadaki yeri, sektördeki gelişmeler ve uygulanan pazarlama stratejileri ile ilgili bilgiler aktardılar. Öğrencilere kariyer planlarını yaparken perakende sektöründe neler yapmaları gerektiği, rakipleri arasında kendilerini nasıl öne çıkarmaları gerektiği konusunda önerilerde bulunuldu.