Potanın yenilmezleri

Koç Yıldızoğlu, hedefi iki kulvarda da şampiyonluk olarak belirledi

FIBA Avrupa Kupası'nda çıktığı 6, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de oynadığı 14 maçtan galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza atan Çukurova Basketbol, iki kulvarda da Mersin'e kupa kazandırmayı hedefliyor. 2015 yılında kurulmasına rağmen kısa sürede lige adapte olan Çukurova Basketbol, aynı zamanda A Milli Kadın Takımı'nın da antrenörü olan Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde bu sezona etkili başladı. 88

SAYI ORTALAMASI

Galatasaray'ı 70-64, Beşiktaş'ı 77-69 ve Fenerbahçe'yi 88-72'lik skorlarla yenen Mersin ekibi, ligde çıktığı 14 maçtan da galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza attı. Maç başına 88 sayı ortalamasıyla oynayan Çukurova Basketbol, 41 ribaund ortalamasıyla da beğeni topladı. Ligdeki başarısının yanı sıra FIBA Avrupa Kupası'nda da etkili bir grafik çizen Mersin ekibi, yenilgi yüzü görmedi. Kupanın E Grubu'nda çıktığı 6 müsabakadan da galibiyetle ayrılan Çukurova Basketbol, son 16'da ise Beşiktaş'ın rakibi oldu.

YAKALADIĞIMIZ SERİ ÖNEMLİ

Ceyhun Yıldızoğlu, "Tüm antrenmanlarımızı kazanmak ve oyunumuzu geliştirmek için yapıyoruz. Hazırlıklarımızı iyi yaptığımıza inanıyoruz. Tabii ki rakiplerimiz de kadrolarında değişiklik yapıyorlar, takım düzenlerini değiştiriyorlar. Normal olarak bizi yenmek için farklı stratejiler belirliyorlar. Galibiyet serisi bizim için değerli ama önemli olan yakaladığımız kimyayı bozmamak ve oyunumuzu korumak değil geliştirmek. Bu inançla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.



KUPAYI GETİRECEĞİZ

LIGIN yenilgi görmeyen tek takımı olan Çukurova Basketbol'un başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, bunda fikstürün de etkili olduğunu söyledi. Takımda doğru kimyayı tutturarak başarıya ulaştıklarını belirten Yıldızoğlu, Mersin'e kupa kazandırmayı istediklerini ifade ederek, "Geçen sene yarı final serisinden itibaren şampiyonluk hedefini koymuştuk. Bunu yapabileceğimize inandık. Oyuncularımızın inancı, motivasyonu var. Çocuklar belki şampiyonluk için yeterince tecrübeli değiller ama şampiyonluk yolunda ilerlemek için inanca sahipler. Bu bence önemli bir etken. Seyircimizle bütünleşebilirsek ve işler zorlaştığı zaman yanımızda olurlarsa Mersin'e özlenen şampiyonluğu getireceğimize inanıyorum. En azından bu yarışın içerisinde sonuna kadar olacağımıza inanıyorum. Hep beraber göreceğiz" dedi.