Üç ilde PKK operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, Adana merkezli İstanbul ve Tunceli'de 8 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin koç başlarıyla demir kapılarını kırarak girdiği evlerde yapılan aramada, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 4'ü kadın 7 kişiyi gözaltına alırken, dijital malzeme ve suç unsurlarına da el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.