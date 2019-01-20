Gaziantep Grenada’ya ihracat yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in 2018 yılında yaptığı 6 milyar 939 milyon 32 bin dolarlık ihracatla yıllık bazda tarihinin en yüksek ihracat rekorunu kırdığını açıkladı. Ünverdi, ihracat yapılan ülke sayısının da bir ada ülkesi olan Grenada'nın da dahil edilmesiyle 180'e çıktığını bildirdi. Gaziantep'ten Grenada'ya satılan ürünün makarna olduğu öğrenildi. Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) 2019 yılı ilk meclis toplantısı, Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Danışma, Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 2019 yılının tüm dünyaya hayır ve bereket getirmesini diledi. Sanayiciler olarak Gaziantep ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini belirten Konukoğlu, "Daha çok üretim, daha çok ihracat yapmak için milli bir görev bilinci ile 7/24 çalışıyoruz, çalışacağız. Ülkemize ve milletimize güveniyoruz. Gaziantep'e ve girişimciliği milli görev kabul eden sanayicilerimize inanıyoruz" diye konuştu.Meclis üyelerine yapılan faaliyetler ile ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, Gaziantep'in 2018 yılında gerçekleştirdiği 6 milyar 939 milyon 32 bin dolar ihracatla yıllık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını ve rekor kırdığını kaydetti. Ünverdi, "Aralık ayında, ihracat yaptığımız ülke sayısına Grenada'yı da ekleyerek 180'e çıkarttık. Ülkelere göre dağılıma baktığımız zaman nitelikli pazar sayımızın da arttığını görüyoruz" şeklinde konuştu.