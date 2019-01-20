Spor tesisleri ile genç neslin önü açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Son 5 yıl içinde yaptığı sportif faaliyetler ile genç nesillere daha iyi bir yaşam alanı sunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda birçok alanda yarışmalar ve turnuvalar düzenledi. Yerelde ve ulusalda birçok yarışmalara evsahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, bu etkinliklerde yüzlerce sporcu ve genç nesile önderlik yaptı. Genç nesillere sadece spor imkanı sunmayan Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda kültürel etkinlikler yapma de imkanı da verdi.Sokak Basketbolu Turnuvaları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri, Atatürk'ün Gaziantep'e Gelişi Anısına Masa Tenisi Şampiyonası, Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri, Kardeşlik Sınır Tanımaz Suriyeliler Futbol Turnuvası, Olimpik Gün Etkinlikleri, Parklarda Spor Etkinlikleri, TMOK Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi, Oryantiring Şampiyonları gibi etkinlikler ile Gaziantepli genç nesillerin yaşam alanlarına yön verdi.'Çocuklar Gülsün Diye' sloganıyla yola çıkan şenlik ekibi, her gün farklı bir okulda hazırladıkları oyun alanlarında (mini futbol, mini voleybol, mini atletizm, bocce, dart, geleneksel çocuk oyunları) çocuklara spor ve eğlence dolu unutamayacakları bir gün yaşatıyor. Mobil bir proje olması sayesinde ilçelere ve köylere kadar ulaşan proje 2017-2018 yılı içerisinde 162 okulda 165 bin çocuğa ulaşıldı. Proje ekibi; 2019 yılında 150 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.