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Topraksız çilek üretim alanı 500 dönüme ulaştı

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Topraksız çilek üretim alanı 500 dönüme ulaştı
TÜRKİYE'NİN önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, 10 yıl önce bir dönümlük alanda denenen "topraksız çilek" üretimi, çiftçilerin yöntemi benimsemesiyle bu yıl 500 dönüme ulaştı. Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Yılmaz Yaltır, geleneksel üretime göre topraksız üretim yönteminin çiftçilere daha fazla kazanç sağladığını söyledi. Bu yöntemle, üretimi yılın her mevsimine yaymaya çalıştıklarını belirten Yaltır, "Mevsime yayıldıkça daha uzun süre çilek üretimi oluyor. Böylece piyasalara hitap edebiliyoruz. Kalite yükseldikçe her türlü pazara hitap edebiliyoruz. Türkiye içinde ve dışında da daha çok çilek satma imkanı oluyor" dedi.
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Topraksız çilek üretim alanı 500 dönüme ulaştı
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