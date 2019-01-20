Uzman Çavuş ve ailesi yanyana defnedildi

BUGÜN NELER OLDU

Konya'nın Karapınar ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin önündeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murtaza Kılçık, eşi, 2 çocuğu ve babası memleketleri Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi. Kaza, geçen Çarşamba günü akşam saatlerinde Konya- Adana Karayolu'nun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık yönetimindeki 38 YV 979 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, önünde giden Orhan Toğrulca (55) yönetimindeki 33 DES 53 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesinin altında giren otomobilin sürücüsü Murtaza Kılçık (39) ile babası Mehmet (67), eşi Naile (36), oğlu Mert Kılçık (8) olay yerinde, diğer oğlu Emin Can Kılçık (14) hastanede yaşamını yitirdi.Kazada yaşamını yitiren Uzman Çavuş Murzata, eşi Naile, oğulları Mert ve Emin Can ile babası Mehmet Kılçık'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, toprağa verilmek üzere Adana'nın Kozan ilçesine getirildi. Ardından Çamlarca Mahallesi'ne götürülen cenazeler, Sağnaklı Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.