Çukurova’ya bak çocuğunu yolla

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Çukurova Basketbol
, sahasında OGM Ormanspor
'u 75-62 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. 15 karşılaşmada rakip filelere bin 311 sayı atarak 30 puan toplayan Çukurovalı periler
ortaya koydukları performansla büyük alkış topladı. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, oyuncularını tek tek kutladı.
Yıldızoğlu, takım oyununa ve paslaşmaya önem verdiklerini belirterek, geldikleri noktada bunun önemli olduğuna dikkati çekti. Takımının rehavete kapılmadan her geçen hafta daha iyiye gittiğini belirten Yıldızoğlu, "İyi bir oyun ortaya koyuyor sonuca gidiyoruz. Bu benim için çok önemli. Çukurova Basketbol hak ettiği yere gelecektir"
dedi. Yıldızoğlu, önemli bir altyapı hareketi başlattıklarını ve Mersinli ailelerin basketbolcu olmasını istediği çocuklarını takıma kaydettirebileceğini ifade ederek, Çukurova Basketbol
'un 5 yıl içerisinde sadece Türkiye'nin değil, Avrupa
'nın da en değerli altyapısına sahip kulübü olacağını düşündüklerini söyledi.