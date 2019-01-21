Çukurova’ya bak çocuğunu yolla

BUGÜN NELER OLDU

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında, sahasında'u 75-62 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. 15 karşılaşmada rakip filelere bin 311 sayı atarak 30 puan toplayanortaya koydukları performansla büyük alkış topladı.Yıldızoğlu, takım oyununa ve paslaşmaya önem verdiklerini belirterek, geldikleri noktada bunun önemli olduğuna dikkati çekti. Takımının rehavete kapılmadan her geçen hafta daha iyiye gittiğini belirten Yıldızoğlu,dedi. Yıldızoğlu, önemli bir altyapı hareketi başlattıklarını ve Mersinli ailelerin basketbolcu olmasını istediği çocuklarını takıma kaydettirebileceğini ifade ederek,'un 5 yıl içerisinde sadece Türkiye'nin değil,'nın da en değerli altyapısına sahip kulübü olacağını düşündüklerini söyledi.