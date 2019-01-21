Demirbakan: bizi ilgilendirmiyor

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de 18. haftada kapanış maçında bugün saat 19.00'da Şanlıurfa Gap Stadyumu'nda Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacak olan Adanaspor tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptı. Rakibin zor günler geçirdiğini belirten teknik direktör Coşkun Demirbakan,dedi. Demirbakan, ikinci yarının ilk maçına çıkacaklarını belirterek,ifadelerini kullandı.Yeniler Ş.Urfa'da VITRINE ÇIKIYORTakıma yeni katılan Anıl Taşdemir, İhsan Uğur Göktaş ve Malili futbolcu Moussa Bagayoko'ya çok güvendiğini ifade eden Demirbakan, "Uyum sorunu yaşamayacaklarına inanıyorum. Zaten bu oyuncular uzun bir süredir bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyor. Elazığ karşısında da iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.