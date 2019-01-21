Demirbakan: bizi ilgilendirmiyor

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por Toto 1. Lig'de 18. haftada kapanış maçında bugün saat 19.00'da Şanlıurfa Gap Stadyumu'nda Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacak olan Adanaspor tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptı. Rakibin zor günler geçirdiğini belirten teknik direktör Coşkun Demirbakan, "Bu durum bizi ilgilendirmiyor. Sonuç olarak sahaya 11 kişi çıkacaklar"
dedi. Demirbakan, ikinci yarının ilk maçına çıkacaklarını belirterek, "Çok iyi bir hazırlık dönemi yaşadığımızı düşünüyorum. Kendi tesislerimizde yoğun bir antrenman programı uyguladık. Lig maratonu yeniden başlıyor. İlk rakibimiz Elazığspor. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın"
ifadelerini kullandı.
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Takıma yeni katılan Anıl Taşdemir, İhsan Uğur Göktaş ve Malili futbolcu Moussa Bagayoko'ya çok güvendiğini ifade eden Demirbakan, "Uyum sorunu yaşamayacaklarına inanıyorum. Zaten bu oyuncular uzun bir süredir bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyor. Elazığ karşısında da iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.