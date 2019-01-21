Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Hastanedeki silahlı çatışmada ölü sayısı 3 oldu

Hastanedeki silahlı çatışmada ölü sayısı 3 oldu

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Osmaniye'de özel bir hastanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan ve Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Loş, 51 günlük yaşam savaşını kaybetti. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan özel bir hastanede tedavi için gelen iki grup arasında yaklaşık 2 ay önce çıkan silahlı kavgada yaralanan Loş, Osmaniye'deki ilk tedavisinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada uzun süredir tedavi gören Loş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Loş'un cenazesinin otopsisinin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi. Osmaniye'de 30 Kasım 2018'de özel bir hastaneye tedavi için gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Asım ve Ahmet Loş hayatlarını kaybetmiş, Sebiha ve Mustafa Loş ise yaralanmış, olayla ilgili gözaltına alınan Bülent Ç. ise tutuklanmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hastanedeki silahlı çatışmada ölü sayısı 3 oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN