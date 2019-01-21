Katayspor gümbür gümbür

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de Hatayspor, lider Gençlerbiriği'ni 3-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısına muhteşem bir giriş yaptı. Bordo-beyazlı ekip bu sonuçla yenilmezlik serisini yediye çıkarttı.Karşılaşma öncesinde bordo-beyazlı taraftarlarstadını hınca hınç doldurdu. Adana Demirspor teknik direktörü'da eşi Seda Vural ile birlikte karşılaşmayı izlemek için tribünde yerine alırken, bordo-beyazlı taraftarlardiye tempo tutarak tecrübeli çalıştırıcıya sevgi gösterilerinde bulundu.Son sözü Mirkan söylediYenilenmiş Antakya Atatürk Stadı zeminine Hatayspor, üzerinde "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" yazılı pankartla çıktı. 17. dakikada Gençler'den Nadir'in golü ile sarsılan Hatay şoku üzerinden çabuk attı. 30. dakikada Mesut ile beraberliği yakalayan ev sahibi takım ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamladı. 71'de Hamza galibiyeti getiren golü atarken, uzatma dakikalarında Hataylı Mirkan son sözü söyledi: 3-1