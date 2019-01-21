Yurdagül: Her hükümlü bizim için birer deniz yıldızı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, "Ben hedef kitlemiz olan hükümlülerimizi birer deniz yıldızı olarak görüyorum. Bir kişinin bile hayatında değişiklik sağlayabildiysek, o kişi açısından başarı yüzde yüz demektir ve asla önemsiz değildir" dedi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik (DS) Müdürlüğü tarafından suçun önlenmesi, mağdurun desteklenmesi ve hükümlülerin toplumla bütünleşmesi hedefiyle 1 yıldır yürütülen "Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın?" projesi tamamlandı. Göltepe Eğitim Tesislerinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Cumali Tülü ve Musa Ünel ile projeye katkısı bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve yaşam koçları katıldı. Projeye ilişkin bugüne kadar yürütülen çalışmalarla ilgili yapılan bilgilendirme sunumunun ardından söz alan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, suç mağdurları ve suça sürüklenen kişilere yönelik programlarla yüreklerdeki yaraların sarıldığını, mağduriyetlerin önlendiğini, eğitim ve iş desteği sağlanarak yeniden suç işlenmesinin önüne geçildiğini kaydetti. Yurdagül, 1 yıl boyunca devam eden proje kapsamında suç mağduru ve suça sürüklenen 50 kişiye yaşam koçluğu desteği sağlandığını, psiko- sosyal destek sağlamak için danışma ve rehberlik merkezlerinin kurulduğunu, öğrencilerin suçtan uzak tutulmasını sağlamak için seminerler ve adliye çalışanlarına eğitim verildiğini belirterek, projeye destek veren herkese teşekkür etti. Konuşmanın ardından, Adana Adliyesi'nde görev yapan 600 personele 'Bireyden Topluma Farkındalık Eğitimi' veren Çukurova ve Çağ üniversitelerinde görevli öğretim üyelerine teşekkür plaketi verildi.