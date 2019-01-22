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Ana pistin yüzde 70’i tamamlandı

Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatını inceleyen Valisi Ali İhsan Su, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2019
Ana pistin yüzde 70’i tamamlandı
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Beraberindekiler ile birlikte altyapı inşaatları ile ilgili olarak gerçekleştirilen inceleme gezisinde, ilk olarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Ali İhsan Su, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Vali Su ana pistin yüzde 70'inin tamamlandığını, kalan yüzde 30'luk kısmının ise en geç nisan ayı içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Çalışmaları devam eden üst yapı inşaatının da hızlı bir şekilde bitirileceğini belirten Su, "Çukurova Bölgesel Havalimanı hizmete girdiğinde ülkemizin en büyük ikinci havaalanı olacak ve Mersin ile Çukurova Bölgesi'ne birçok açıdan değer katacak" dedi.
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Ana pistin yüzde 70’i tamamlandı
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