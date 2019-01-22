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İki hektar kızılçam ormanı zarar gördü

Giriş Tarihi: 22.1.2019
İki hektar kızılçam ormanı zarar gördü
OSMANİYE'NİN Kadirli ilçesinde, makilik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. İlçeye bağlı Karaküçük köyü mezarlığı yakınlarındaki makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Rüzgar nedeniyle yayılmaya başlayan yangına Kadirli Belediyesi itfaiyesi ile Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 2 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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İki hektar kızılçam ormanı zarar gördü
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