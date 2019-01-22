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Müsabakalara damga vurdular

Giriş Tarihi: 22.1.2019
Müsabakalara damga vurdular
KUZEY Kıbrıs Güreş Federasyonu'nun düzenlediği 2018 Yılı Ödül Töreni, Tabipler Birliği Lokali'nde gerçekleşti. Törene Yakın Doğu Üniversitesi güreş takımı başarılarıyla damgasını vurdu. Yıldızlar ligi şampiyonu, gençler ligi ikincisi, büyükler ligi şampiyonu ve Dr. Fazıl Küçük şilt şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi zirvedeki yerini aldı. Yakın Doğu sporcuları Ömer Yıldız, Yıldızlar ve Sergey Franjev, Büyükler Galibiyet Kralı; Arif Kondoz ve Hakkı Karapelit ise uluslararası derece alma başarısını gösterdi. Ödüllerini Güreş Federasyonu yöneticilerinden alan sporcular, sezon boyu süren yoğun çalışmalarının sonucunu aldıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
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Müsabakalara damga vurdular
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