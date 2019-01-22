Müsabakalara damga vurdular

BUGÜN NELER OLDU

KUZEY Kıbrıs Güreş Federasyonu'nun düzenlediği'nde gerçekleşti. Törenegüreş takımı başarılarıyla damgasını vurdu.Yakın Doğu sporcuları, Yıldızlar ve, Büyükler Galibiyet Kralı;veise uluslararası derece alma başarısını gösterdi. Ödüllerini Güreş Federasyonu yöneticilerinden alan sporcular, sezon boyu süren yoğun çalışmalarının sonucunu aldıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.