Palut: Her şey güzel olacak

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Ligin son yedi haftasında yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine toplamayı başarangalibiyetiyle büyük moral buldu. Son haftada rakip filelere 14 gol atıp kendi kalesinde sadece üç gol gören bordo-beyazlı ekip yıllardır özlemini çektiği'e adım adım ilerlemeye devam ediyor. Teknik direktör İlhan Palut, sezonun ilk yarısını galibiyetle bitirdiklerini hatırlatarak, kaldıkları yerden lige devam ettiklerini belirtti. Palut,dedi. Şu anda 32 puanla üçüncü sırada yer aldıklarını belirten teknik adam Palut,şeklinde konuştu.Reyhanlı doğumlu olan İlhan Palut, 3 yıldır başında olduğu Hatayspor'u geçen yıl 1. Lig'e taşıdıktan sonra şimdi de Süper Lig yolunda...Hatayspor'da istediği sonuçları alan İlhan Palut, 73 maçta 12 kez kaybetti ve 44 galibiyet, 17 beraberlik aldı.