Palut: Her şey güzel olacak

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por Toto 1. Ligin son yedi haftasında yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine toplamayı başaran Hatayspor, Gençlerbirliği
galibiyetiyle büyük moral buldu. Son haftada rakip filelere 14 gol atıp kendi kalesinde sadece üç gol gören bordo-beyazlı ekip yıllardır özlemini çektiği Süper Lig
'e adım adım ilerlemeye devam ediyor. Teknik direktör İlhan Palut, sezonun ilk yarısını galibiyetle bitirdiklerini hatırlatarak, kaldıkları yerden lige devam ettiklerini belirtti. Palut, "Bizim için değerli bir 3 puan oldu. Tabii ki lig uzun, daha 16 maçımız var. Hepsine odaklanıp mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonucunda nerede olduğumuzu hep beraber göreceğiz"
dedi. Şu anda 32 puanla üçüncü sırada yer aldıklarını belirten teknik adam Palut, "Bu lige yeni çıkan bir ekibiz. Bu yüzden elde ettiğimiz başarı alkışlanacak türde. Önümüzde zorlu bir süreç var. Zirve mücadelesi veren rakiplerle karşı karşıya geleceğiz. Bu yüzden çok dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. Bu çıkışı sürdürmek istiyoruz"
şeklinde konuştu. Hatay'ın evladı
Reyhanlı doğumlu olan İlhan Palut, 3 yıldır başında olduğu Hatayspor'u geçen yıl 1. Lig'e taşıdıktan sonra şimdi de Süper Lig yolunda... 73 maçta 12 yenilgisi var
Hatayspor'da istediği sonuçları alan İlhan Palut, 73 maçta 12 kez kaybetti ve 44 galibiyet, 17 beraberlik aldı.