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Şehitkamil, ’ı misafir edecek

Giriş Tarihi: 22.1.2019
GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Antrenörü Tolunay Kafkas'ı misafir edecek. Futbola dair her şeyin konuşulacağı söyleşide futbolseverlerle buluşacak olan deneyimli çalıştırıcı, Şehitkamil Futbol Akademisi'ni de ziyaret ederek gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler alacak. Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ı konuk eden Şehitkamil Belediyesi, 24 Ocak Perşembe günü saat 15:30'da Şehitkamil Sanat Merkezinde düzenleyeceği programla Genç Mili Takımların teknik patronu Tolunay Kafkas ile spor kulüplerinin antrenör ve sporcularını buluşturacak.
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Şehitkamil, Tolunay Kafkas’ı misafir edecek
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