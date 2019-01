Tropik kelebekler rekor kıracak

BUGÜN NELER OLDU

Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bu yıl hedeflediği 5,5 milyon ziyaretçi sayısına "tropik kelebek bahçesi" sayesinde ulaşmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda kurulan ve barındırdığı 350 türde 7 bin 500 hayvanla, yerli ve yabancı turistlerin kentte ilk uğradığı mekanlardan biri haline gelen hayvanat bahçesine ilgi her geçen gün artıyor.Şempanze "Can", zürafa "Şakir" ve yavru aslan "Cesur"un yanı sıra safari park, fok gösterileri, Zooloji ve Doğa Müzesi, hayvanat bahçesinin ziyaretçi sayısının artmasında önemli faktörler olarak öne çıkıyor. Hayvanat bahçesinde, 2016'da 3 milyon 110 bin, 2017'de 3,5 milyon ve 2018'de de tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısı olan 4 milyona ulaşıldı. Bu yıl ise 5,5 milyon ziyaretçi sayısının yakalanması amaçlanıyor.Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, ziyaretçi sayısı bakımından bölgede en çok ziyaret edilen mekanların başında geldiklerini, bu durumun kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. Her yıl ziyaretçi sayısını artırmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini anlatan Özsöyler, yapılan çalışmaların ziyaretçi sayısına katkıda bulunduğunu ifade etti. Bu yıl hedefledikleri 5,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak için çalışmalara başladıklarını dile getiren Özsöyler, bu kapsamda yapımı tamamlanan tropik kelebek bahçesinin yakın zamanda ziyarete açılacağını belirtti.