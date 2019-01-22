Yedikuyular’a gelin geldi

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Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunulan Yedikuyular Kayak Merkezi'ne gelin geldi. Gaziantep'te evlenecek olan Mehmet Ali ve Nurten Çifti düğün öncesi dış çekimler mekanı olarak Yedikuyular Kayak Merkezi'ni seçti. Gelin arabası ile kayak merkezine gelen Mehmet Ali ve Nurten Çifti çok mutlu olduklarını ifade ederek: "Düğünümüz öncesinde dış çekimler için Kahramanmaraş'a gelerek Yedikuyular Kayak Merkezini seçtik. Çok ta mutlu olduk. Burası gerçekten mükemmel olmuş" dedi.