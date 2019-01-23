Görme engellileri hayata bağlayalım

Gaziantep'te Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltıya katılım yüksek oldu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi de buluşmada yerini aldı

Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep Şubesi, 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolasıyla kahvaltı etkinliği düzenledi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörü ve Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep Şubesi Dernek Başkanı Uzman Klinik Psikolog Yasir Sinan İşler'in de katıldığı kahvaltı büyük ilgi gördü.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Etkinliğe Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, milletvekili eşleri eşi Füsun Koçer, Songül Uzer, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın eşi Esra Karaduman, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun eşi Seval Fadıloğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Bir trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, dış dünyanın kendisini fark etmesi için bastonunu beyaza boyamasıyla oluşmuş, bu yüzden dünyada engelli hareketi olarak sayılan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası katılımcılar tarafından kutlandı. Psikolog Yasir Sinan İşler, görme engellilerin eğitim ve kalkınma alanı içinde yer almalarının önemli olduğunu söyledi. Psikolog İşler, "Biz eğitim ve kalkındırma yani istihdam alanlarına yoğunlaşmış bir derneğiz. Derneğimiz kurulduğunda İŞKUR ile birlikte başlattığımız ve şimdi ikinci modülünü verdiğimiz 'Görme Engelli Bireylere Yönelik E-Ticaret Pazarlama ve Satın Alma Personeli Yetiştirme eğitimimizle görme engelli üyelerimizi sanayi şehri Gaziantep'in istihdamına ve üretimine kazandırdık'' dedi.

SOSYAL SORUMLULUK

Görme engellilerin, eğitim ve sanayi alanlarında elini taşın altına koyup söz sahibi olduğunu söyleyen İşler, "Üniversitelerimiz de bulunduğu çevreye yalnızca nitelikli öğrenci yetiştirme değil, sosyal sorumluluk anlamında da çalışmalar yapmak ve öğrencilerine de bu misyonu kazandırmakla yükümlüdür. Derneğin başkan yardımcılığı ve şube genel sekreterliğini yine HKÜ'nün görme engelli öğrencileri Yasemin Bankir ve Fatma Zeynep Emir yürütüyor" dedi.



YAŞAMLARINA NASIL EŞLİK EDEBİLİRİZ?

HKÜ Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Yasemin Bankir ise "Görme Engellilere Yönelik Tutumlarda Pratik Bilgiler" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Görme engelli bireyler hakkında genel ve pratik bilgiler veren Bankir, görme engelli vatandaşlarla nasıl tokalaşabileceğini ve yürürken nasıl eşlik edileceğini anlattı. Programın sonunda gönüllü destekçilere teşekkür belgesi takdim edildi.