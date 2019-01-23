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Hatay zemin için ’yi işaret etti!

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019
Hatay zemin için TFF’yi işaret etti!
SPOR Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'un yönetimi, Gençlerbirliği maçının oynandığı Atatürk Stadı'nın zeminine ilişkin yapılan açıklamaları talihsiz bulduklarını söyledi. Stadın ligin ilk devresi biter bitmez bakıma alındığı, onarım çalışmalarının devre arası boyunca devam ettiği belirtildi. Futbol Federasyonu'nun sahayı müsabakalar için yeterli gördüğünün vurgulandığı açıklamada, "TFF, takımımızın maçlarını Antakya Atatürk Stadı'nda oynaması konusunda onay vermiştir. G.Birliği maçı sonrası gerek futbolcuları gerekse teknik direktörleri, zemini bahane ederek yenilgiye mazeret üretmişler. Bunlar talihsiz açıklamalardır" denildi.
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Hatay zemin için TFF’yi işaret etti!
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