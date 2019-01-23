Köylerde gönül bağı kuruyorlar

BUGÜN NELER OLDU

GaziantepÜniversitesi (GAÜN) Genç Kızılay Topluluğu gönüllüleri, uzak köylere giderek yaptıkları etkinliklerle toplumsal ve kültürel değerleri yaşatmaya çalışıyor. Tıp, hukuk, mühendislik, konservatuvar, ilahiyat gibi çeşitli fakültelerden öğrencilerinin bulunduğu GAÜN Genç Kızılay Topluluğu, 200 gönüllüsüyle Gaziantep ve çevre illerdeki köylerde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Üniversite tarafından sağlanan otobüsle 45 kişilik grup halinde uzak köylere giden öğrenciler, buralarda "gönül bağı" kuruyor. Gönüllüler, özellikle sosyal faaliyetler açısından imkanların kısıtlı olduğu bölgelerde öğrenciler için konser, hediye dağıtımı, yüz boyama gibi farklı etkinlikler gerçekleştiriyor. Toplumsal ve kültürel değerleri yaşatmayı amaçlayan gönüllüler, daha sonra yaşlı ve hasta ziyaretinde bulunuyor. Yaşlıların ev işleriyle de ilgilenen gönüllüler, onların sorun ve ihtiyaçlarını not ederek Türk Kızılayına iletiyor. Geçen yıl kasımda kurulan topluluk, şimdiye kadar 40 farklı etkinlik düzenledi. GAÜN Genç Kızılay Topluluğu Başkanı, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mehmet Kaplan, , gittikleri köylerde her kesime hitap edecek faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Sazı ve türküleriyle öğrencileri eğlendiren Ses Eğitimi Bölümü öğrencisi Aslı Ardıç da insan olmanın temelinde yardımlaşmanın bulunduğunu vurguladı.