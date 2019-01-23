Türkiye’nin en gösterişli köprüleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki 13 gösterişli köprüyü belirledi. Köprüler arasında Adana'dan, James Bond filmi ile gündeme gelen Varda Köprüsü ile dünyada halen kullanımda olan en eskilerden olan Taşköprü yer aldı. Bakanlığın 'kulturportali.gov. tr' adresi üzerinden 'Tarihin Tanıkları: Köprüler' başlığıyla belirlediği 13 gösterişli köprü listesinde, Adana'dan 2 köprü yer alıyor.

ADANA'NIN SİMGESİ

Adana Varda Köprüsü, Karaisalı ilçesi Hacıkırı Mahallesi'nde bulunuyor. 200 metre uzunluğunda ve 99 metre yüksekliğinde olan ve Hacıkırı Demiryolu Köprüsü olarak da bilinen köprü, 1912 yılında Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman Köprüsü olarak da biliniyor. Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan köprü olan Taşköprü ise Adana'nın simgesi olarak da kabul ediliyor.

HERKESİN GÖRMESİ GEREKİYOR

Adana Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği Türkiye'deki 13 gösterişli köprünün arasında Adana'dan 2 köprü bulunmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Tari, Seyhan Nehri üzerinde bulunan tarihi Taşköprü'nün halen kullanılmakta olan en eski köprülerden biri olduğunu belirterek, "Taşköprü, yüzyıllarca Asya'yı Avrupa'ya bağlayan, birçok medeniyetin de yaşadığı mekanda çok stratejik öneme sahip olan bir köprü" dedi.



TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ

Varda Köprüsü'nün de hem ticareti geliştirmesi hem de görsellik anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tari, "Varda Köprüsü yakınında bulunan kanyonlarıyla, yer köprüsüyle Adana'da bulunan ve görülmesi gereken hem tarihi ve kültürel önemi olan hem de doğal güzellikleriyle mekanlarımızdandır" dedi.