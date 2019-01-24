28 yıl sonra gelen sürpriz ağlattı

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ınİskenderun ilçesinde 28 yıl önce aynı sınıftan mezun olan 22 kişi, sosyal medya aracılığı ile organize olarak sınıf öğretmenleri Nurten Görürüm'e sürpriz bir ziyaret yaptılar. Aynı zamanda bir şehit annesi olan emekli öğretmen Nurten Görürüm öğrencilerini karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı. İskenderun Bekbele İlkokulu'ndan 1991 yılında mezun olan ve bir süre önce sosyal medyada birbirlerini bularak haberleşmeye başlayan 5 C sınıfı mezunu 22 kişi, aynı zamanda şehit annesi olan emekli sınıf öğretmenleri Nurten Görürüm'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiler. İskenderun Denizciler Mahallesi'nde bir araya gelen sınıf arkadaşları, topluca öğretmenlerinin evine giderek kapısını çaldılar. Kapıyı açtığında karşısında 22 yıl önce mezun ettiği öğrencilerini gören Nurten Görürüm, gözyaşlarını tutamadı. Kimi öğretmen, kimisi polis, kimisi sanatçı kimisi ise ev hanımı olan mezunlar, öğretmenlerine sarılarak hasret giderdiler.