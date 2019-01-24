Aşk yarım kaldı!

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love ile görüştüklerini ancak oyuncunun istememesinden dolayı bu transferin gerçekleşmediğini açıkladı. Sancak, 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için,dedi. SÜRPRİZ OLABİLİRBaşkan Sancak devre arası transferin 31 Ocak tarihinde sona ereceğini, bu tarihe kadar çalışmaların süreceğini söyleyerek,ifadelerini kullandı.