Aşk yarım kaldı!

ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love ile görüştüklerini ancak oyuncunun istememesinden dolayı bu transferin gerçekleşmediğini açıkladı. Sancak, 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için, "Kendisine teklifimizi ilettik ama kariyeriyle ilgili farklı planları olduğunu söyledi. Görüşmeler sırasındaki sıcak yaklaşımından dolayı şahsım olarak kendisine teşekkür ederken, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilerim"
dedi. SÜRPRİZ OLABİLİR
Başkan Sancak devre arası transferin 31 Ocak tarihinde sona ereceğini, bu tarihe kadar çalışmaların süreceğini söyleyerek, "Elimizden geleni yapıyoruz, belki bir sürprizimiz olabilir"
ifadelerini kullandı.