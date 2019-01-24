Kadın güreşinde hedef altın madalya

BUGÜN NELER OLDU

adın Milli Güreş Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, nisan ayında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdüklerini belirtti. Yasemin Adar, Buse Tosun, Evin Demirhan gibi sporcularla elde edilen dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunduğunu belirten Kahraman,ifadelerini kullandı. Nisan'da Bükreş'te Büyükler Avrupa Şampiyonası düzenleneceğini anımsatan Kahraman, "Bütün kızlarımızın orada savaşacaklarına inanıyorum. Madalyaya çok yakınlar. 10 sıklette katılıyoruz. 10 sıklette de madalya şansı olan kızlarımız var ve onların hepsinden madalya bekliyorum" şeklinde konuştu.