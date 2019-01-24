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Oto boyacısı işyerinde öldürüldü

Yanardağ’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kurumuna kaldırıldı

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019
Oto boyacısı işyerinde öldürüldü
Gaziantep'te 27 yaşındaki Mustafa Yanardağ sahibi olduğu oto boya atölyesinde pompalı tüfekle kafasından vurularak öldürüldü. KÜSGET Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, oto boya atölyesi sahibi Yanardağ'ın işyerinden silah sesi duyan çevredeki esnaf işyerine girince Yanardağ'ı yerde kanlar içerisinde buldu. Esnafın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri görevlileri 27 yaşındaki Yanardağ'ın kafasından vurularak öldüğünü tespit etti. Yanardağ'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Oto boyacısı işyerinde öldürüldü
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