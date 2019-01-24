Tarsus Amerikan finale yükseldi

BASKETBOL Gençler Ligi'nde normal sezon karşılaşmaları tamamlanırken final grubuna yükselen takımlar da belli oldu. A Grubu'nda Anadolu Efes, Fenerbahçe, Tofaş, Gelişim Koleji, Türk Telekom, Tarsus Amerikan Koleji NEF, B Gru-bu'nda Banvit, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş, İstanbul BBSK ilk altıya girerek final grubu oynamaya hak kazandı.
Gençler Ligi'nde ilk defa mücadele eden TAC NEF final grubuna kalarak büyük başarı elde etti. Final grubuna Anadolu'dan kalan tek takım olarak adını yazdıran Tarsus Amerikan bölgedeki erkek basketbolun gelişmesine büyük katkı sağladı.