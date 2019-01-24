Tarsus Amerikan finale yükseldi

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOL Gençler Ligi'nde normal sezon karşılaşmaları tamamlanırken final grubuna yükselen takımlar da belli oldu.Gençler Ligi'nde ilk defa mücadele eden TAC NEF final grubuna kalarak büyük başarı elde etti. Final grubuna Anadolu'dan kalan tek takım olarak adını yazdıran Tarsus Amerikan bölgedeki erkek basketbolun gelişmesine büyük katkı sağladı.