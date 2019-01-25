AK Parti Adana’daki 5 ilçede adayını açıkladı

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhur ittifakı olarak MHP ile seçimlere ortak giden AK Parti, kentteki 5 ilçede kendi partisinden aday çıkardı. Nüfus olarak Türkiye'nin bazı illerinden daha büyük olan Seyhan ilçesinde eski il başkanı Fikret Yeni aday gösterildi. 31 Mart seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi ve 10 ilçede MHP'nin adaylarını destekleyeceklerini söyleyen İl Başkanı Güler, "Tüm teşkilatımızın Cumhur İttifakına bağlı kalmasını hassaten rica ediyorum" dedi.

2 BAŞKAN DEĞİŞMEDİ

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Şerif Güler adayların isimlerini tek tek açıkladı. Seyhan ilçesinde eski il başkanı avukat Fikret Yeni, Yüreğir ilçesinde avukat Mehmet Fatih Kocaispir aday gösterildi. Ceyhan ilçesinde başkan vekili olarak görev yapan Ali Alper Boydak'ı aday gösterdiklerini belirten İl Başkanı Güler, Aladağ ilçesinde halen başkan olan Mustafa Akgedik'i ve Tufanbeyli ilçesinde de mevcut belediye başkanı avukat Remzi Ergü'yü tekrar aday gösterdiklerini söyledi.

"İHTİRASLARIMIZI BIRAKALIM"

Cumhur İttifakının başarılı olması için gece gündüz çalışacaklarını kaydeden Güler, "Devletimizin bekası için Cumhur İttifakı vazgeçilmez bir unsurdur. Bu seçime özel değil uzun süreli bir ittifaktır. Tüm teşkilatımızın Cumhur İttifakına bağlı kalmasını hassaten rica ediyorum. Şahsi ihtiraslarımızı bir tarafa bırakarak Cumhur İttifakımızın başarılı olması için gece gündüz 31 Mart'a kadar çalışacağız. Ve Büyükşehir ile beraber 15 ilçemizi Cumhur İttifakına kazandıracağız" dedi.