Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Akordiyonla motivasyon sağlıyor

Akordiyonla motivasyon sağlıyor

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Akordiyonla motivasyon sağlıyor
Uluslararası Türk Dünyası 3.Sanat Çalıştayı'na katılan ressamlara Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarda akordiyon çalan Sencan Laçinbala mini konseri ile motivasyon sağladı. Belediye konservatuvarında Türk Halk müziği tarzında akordiyonu çaldığını ifade eden Sencan Laçinbala, ayrıca klarnette kullandığını söyledi. Akordiyon sanatının Çin'den gelen bir müzik olduğunu kaydeden Laçinbala, "Bütün Balkanlar'da ve Kafkasya'da bu aletle müzik yapılır. 3. Uluslararası Sanat Çalıştayı'na katılan sanatçılar da genelde bu bölgelerden geldikleri için onlara çok güzel motivasyon oldu. Onlarla buluştum. Akordiyon çalarken onlarla birlikte ben de mutlu oluyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Akordiyonla motivasyon sağlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN