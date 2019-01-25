Akordiyonla motivasyon sağlıyor

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UluslararasıTürk Dünyası 3.Sanat Çalıştayı'na katılan ressamlara Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarda akordiyon çalan Sencan Laçinbala mini konseri ile motivasyon sağladı. Belediye konservatuvarında Türk Halk müziği tarzında akordiyonu çaldığını ifade eden Sencan Laçinbala, ayrıca klarnette kullandığını söyledi. Akordiyon sanatının Çin'den gelen bir müzik olduğunu kaydeden Laçinbala, "Bütün Balkanlar'da ve Kafkasya'da bu aletle müzik yapılır. 3. Uluslararası Sanat Çalıştayı'na katılan sanatçılar da genelde bu bölgelerden geldikleri için onlara çok güzel motivasyon oldu. Onlarla buluştum. Akordiyon çalarken onlarla birlikte ben de mutlu oluyorum" diye konuştu.