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Çıfte şampıyonluk

Giriş Tarihi: 25.1.2019
Çıfte şampıyonluk
YAKIN Doğu Koleji Ortaokul Kız ve Erkek Badminton Takımı, Milli Eğitim Bakanlığ�� tarafından organize edilen Ortaokullararası Badminton Şampiyonası'nda KKTC şampiyonu oldu. Elde edilen bu başarıyla badminton erkek takımı 7.'inci, kız badminton takımı da 12'inci şampiyonluğuna imza attı. Yakın Doğu Koleji Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda oynadığı tüm maçları kazanma başarısı gösteren badminton takımları, rakiplerine hiç yenilmeden ve hiç set vermeden KKTC şampiyonluğuna adını yazdırdı. Erkekler, Girne Amerikan Koleji'ni, Bayraktar Türk Maarif Koleji'ni, Demokrasi Ortaokulu'nu ve English School of Kyrenia'yı yenerken; kızlar da English School of Kyrenia'yı, Bekirpaşa Ortaokulu, Demokrasi Ortaokulunu ve Girne Amerikan Koleji'ni devirdi.
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Çıfte şampıyonluk
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