Teşekkürler kahraman jandarmalar

BUGÜN NELER OLDU

Sevgili okurlarım bu hafta müsadenizle her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu fedakârlık ve feragat örneği olan bir kanun ordusundan söz edeceğim.Jandarma mensupları, son zamanlarda televizyonların haber bültenlerinde, internet haber sitelerinin baş sayfalarında, yerel, ulusal ve bölgesel gazetelerin manşetlerinde sorumluluk alanında emniyet ve asayiş hizmetlerinin terörle - kaçakçılarla ve zehir taciri uyuşturucu satıcılarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Bunun dışında çevre koruma ve trafik gibi hizmetleri ile de kamu düzeninin korunmasını sağlayan jandarma teşkilatımızın cefakâr mensuplarının içinde yaşadığımız yoğun kış şartlarında mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşarak onların hayatlarını kurtardıklarına şahitlik ediyoruz. Gençlik çağımda kazandığım tecrübeler, edindiğim bilgiler ile bugün diplomasını onurla ve gururla yüreğimde sakladığım ve benden doğanlara örneklerini verdiğim hayat üniversitesinden mezun olmama vesile kutsal vatan görevim askerliğimi jandarma olarak yapmış olmamın da etkisiyle meslek hayatımda bu teşkilattan gelen haberlere her zaman özenle bakarım. Samimi olarak itiraf edeyim ki; kimi zaman elinde çiçeğiyle'nde hastaneye koşup hasta yatağındaki kadınlara, yine kucağında kitaplarla köy okullarına koşup o melek yüzlü yavrularadediklerini ya da evinin ekmek kapısı olan 3-5 hayvanını çaldırdığı için yıkılıp kahrolan köylülerin çalınan hayvanlarını bulup getirerekdemelerine şahitlik ettim. Bu durumda hem duygulanmış, hem dediyerek onurlanmışımdır. İşte bu yüzden jandarma teşkilatının değerli komutanlarının teveccüh göstererek verdiklerigazetede ofisimde başucumda durur. Odama ilk girdiğimde, çıkarken de en son o belgelerle göz göze gelirim yıllardır. Ne mutlu bana.Albayımın atanmasının ardından işte o kendi canlarını bile yeri geldiğinde hiçe sayıp fedakarca mağdur halkın hizmetine fedakar jandarmalara daha sık karşılaşır oldum. Andırın'da,karda mahsur kalanları, hasta ve yaşlı kadınlara metrelerce karı tepeleyerek kurtaran jandarmamıza şöyle Kahramanmaraşlılar adına canı yürekten kocaman bir teşekkür etmekte bu hafta bana nasip oldu.