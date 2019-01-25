Uyuşturucuya savaş açtılar

Adana polisi, terör örgütü PKK'nın baş finansman kaynağı olan uyuşturucuya karşı savaşına hız kesmeden devam ediyor. Binlerce kişiyi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı yapılan operasyonları Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bizzat yönetiyor. Son olarak, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen şok operasyonda Emniyet Müdürü Aktaş, helikoptere binerek operasyonu havadan denetleyerek yönetti.

MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDI

Uyuşturucu ticaretinin yoğun olarak yapıldığı Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel ve Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde düzenlenen eş zamanlı baskınlara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra asayiş, terör ve özel harekat polisleri de katıldığı. 300 polis her iki mahalleyi abluka altına alarak giriş ve çıkışları kapattı. Mahalleye giren ve çıkan araçlar detaylı bir şekilde aranırken araçta bulunanların GBT kontrolü yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Marko'nun boy gösterdiği operasyonda özel harekat polisleri binaların damında elleri tetikte önlem aldı. Adana Emniyet Müdürü Aktaş, başarılı geçen operasyonu havadan saniye saniye denetledi. Ekiplere helikopterden talimatlar veren Aktaş, uygulama bitene kadar helikopterle bölgede gezdi. Uygulamada, aranması bulunan 6 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 52 adet sarılı vaziyette, 2 pakette kilitli şeffaf poşet içerisinde ve açıkta olmak üzere toplam 2 kilo 740 gram esrar, uyuşturucu ve uyarıcı etkisi yapan 12 adet Gerica hap ile çok sayıda Ecstasy hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Öte yandan uygulama kapsamında yapılan trafik denetimlerinde de 4 araca, ehliyetsiz araç kullanma, muayenesiz ve sigortasız araç kullanman toplam 4 bin 614 TL idari para cezası uygulandı.