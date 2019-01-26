Bazı şeyler pamuk ipliğine bağlı

BUGÜN NELER OLDU

Bölgemiz iplik üretiminde önemli bir merkez.Bölge iş dünyası iplik ithalatının yerli üreticiyi zor durumda bırakması sebebiyle hükümetten ithalata ek vergi talebinde bulunuyordu., suni sentetik ipliklerin Malezya, Pakistan, Tayland, Vietnam, Çin, Endonezya ve Hindistan'dan yapılan ithalata yönelik olarak yürürlükte olan dampingin kesintiye uğramaması ve devam etmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yaptı.Kahramanmaraş,Adıyaman, Hatay,Kilis, Şanlıurfa veOsmaniye Ticaret ve SanayiOdaları ile oluşturduğuolarakhükümete seslendi.Platform üyeleri, yurtdışından yapılan pamuk ipliği ithalatı nedeniyle birçok üretim tesisinin kapandığını veya yarı kapasite çalıştığını belirterek sorunun çözümü için pamuk ipliği ithalatına ek gümrük vergisi getirilmesini istedi.Bunun üzerine ipliği kullanan üreticiler itiraz etmeye başladı.Denizlili tekstil üreticileri ayağa kalktı. Üreticiler tekstilin ana hammaddesi olan iplikte yapılan bu tasarrufun, piyasaya olumsuz yansıyacağını söyleyerek yerli iplik üreticilerinin indirim yapmasını istedi.Öte yandan bir de Brexit durumları var sektörü endişelendiren.Sektörün İngiltereye 2 milyar dolarlık ihracatı risk altında. Çünkü İngiltere'nin Brexit sonrası Gümrük Birliği'nden de çıkması durumunda Türkiye'nin bu ülkeye ihraç edeceği hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerine yüzde 12 vergi gelecek.Hazır giyim ve konfeksiyoncular İngiltere AB üyeliğinden ayrılırken Gümrük Birliği'nden de ayrılırsa, İngiltere ile ivedilikle bir STA imzalanmasını talep ediyorlar. İngiltere pazarı ile ilgili belirsizlik sürerken, sektörün temel hammaddelerinden olan ithal ipliğe getirilen ilave gümrük vergisinin de maliyetleri artırdığını savunuyorlar.Yani tekstil sektöründe bazı şeyler gerçekten pamuk ipliğine bağlı