Esnafın işinin iyi olması bizleri mutlu eder

BUGÜN NELER OLDU

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Tarsus'ta Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi ile çarşı ve sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek, hemşehrileriyle buluştu. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökhan Demir, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ve MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur'un da eşlik ettiği esnaf ziyaretlerinde iş yerlerini tek tek gezerek, hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Tuna'ya esnaf ve sanatkarın yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yarenlik Alanı'nda alışveriş yapan ailelerin, kadınların ve çocukların da sevgi gösterisi ile karşılanan Başkan Tuna'yı karşılarında gören bir grup AK Partili kadın da destek sözü verirken, kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediklerini ve bunun için mücadele edeceklerini ifade etti. Bu ilgi ve teveccühten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve heyecanlandığını belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna da; "Mersin'e hizmet yolunda bizim isteğimiz ve mücadelemiz, esnafımız ve sanatkarımızın işlerinin daha güzel olması ve halkımızın yüzünün gülmesidir" dedi. Başkan Hamit Tuna, daha sonra Tarsus İlçesi'nde faaliyet gösteren Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Tesisi'ni ziyaret ederek, Genel Müdür Yücel Kaymaz ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Burada Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsuslu hemşehrilerinden dualarını ve desteklerini istedi. Can; "Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamit Tuna, aynı zamanda Cumhur İttifakının adayıdır.15 yıl Toroslar Belediye Başkanlığını başarıyla yürüten Başkanımız ve şahsım adına çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda hepinizin duasını ve desteklerinizi bekliyoruz" dedi.