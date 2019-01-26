İş dünyası aile içi şiddete karşı

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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelede 'Dünya Şampiyonları Listesine' 2018 yılında Türkiye'den girmeyi başaran tek proje olan 'İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı" projesinin yürütücü ortaklarından oldu. Proje kapsamında şirketlerin çalışan ve yöneticilerine aile içi şiddete karşı eğitimler veriliyor.Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı'nın destekleriyle hazırlanan 'İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence- BADV) projesi, Gaziantep'te GTB'nin iş birliğinde uygulamaya konulacak. Proje kapsamında yapılan bir araştırmada ise beyaz yakalı kadınların yüzde 75'inin geçmişte aile içi şiddetin en az bir türüne maruz kaldığı ortaya çıktı.GTB'yi ziyaret eden, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Proje Yöneticisi Sevda Alkan ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü Meltem Ağduk, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Genel Sekreter Özgür Bayram'la görüşerek projenin işleyişi hakkında bilgiler verdiler.Projenin temel amacının iş dünyasında çalışan kadınların aile içinde maruz kaldıkları şiddete karşı, iş yerlerinde destek mekanizmalarının oluşturulması olduğunu kaydeden BADV Proje Yöneticisi Sevda Alkan, şirketlerin yönetimsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddeti en asgari seviyeye çekecek uygulamaları yaygınlaştırabileceklerini söyledi.Aile içi şiddetin, etkileri açısından iş yerlerinde sıkça gözlemlenen ve çalışma hayatının her alanını etkileyen bir sorun olduğuna dikkat çeken Alkan, projenin İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da yaygınlaştırılmasının sağlandığını kaydetti. Alkan, "Bu sene GTB'nin iş birliği ve destekleriyle pilot il olarak sanayi şehri Gaziantep'te toplumsal duyarlılığı ve bilinçlenmeyi artırıcı eğitim faaliyetleri sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.