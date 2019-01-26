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Kınalı kuzuların gecesine katıldı

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019
Kınalı kuzuların gecesine katıldı
AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir, askere gidecek olan kınalı kuzuların gecesine katıldı. Niğde'de her davete katılarak seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir, askere gidecek olan Niğdeli gençlerle buluştu. Niğde'den vatani görevlerini yapmak için yola çıkacak olan kınalı kuzuların 99/1 tertip askerlerin kına gecesine katılan AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir, "Kutsal görevlerini yerine getirecek olan 99/1 tertip askerlerimize Rabbim hayırlısıyla gidip dönmeyi ve sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin" dedi.
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Kınalı kuzuların gecesine katıldı
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