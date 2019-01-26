Yatırımları tüm dünya izliyor

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KKTCCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hızlı bir değişim geçiren Türkiye'ye tüm dünya ülkelerinin gıpta ile baktığını söyledi. Anamur iskelesinin tamamlanmasıyla birlikte KKTC ve Anamur arasında önemli bir köprünün kurulacağını söyleyen Akıncı. KKTC ile Anamur arasında başta ekonomik olmak üzere sosyal ve kültürel gelişmenin çok hızlı gelişeceğini belirtti. Akıncı, haziran ayı içerisinde açılması beklenen Anamur limanının açılışına katılacağını belirterek "Anamurlu iş insanlarımız ve çilek üreticileriyle toplantılar düzenleyeceğim. Lefkoşa'da açılacak olan KKTCAnamur Tarım Fuarı ile ilgili görüşmelerde bulunacağım" dedi. İstanbul'a yapılan yatırımları dünya ülkelerinden çok sayıda liderlerle gezdiklerinde yapılan yatırımlara tüm dünyanın nasıl gıpta ile baktığına şahit olduğunu söyleyen Akıncı, açılan bölünmüş yolların, tünellerin, viyadüklerin, hava alanlarının ve tüm yatırımların Türkiye'yi yeni bir yörüngeye taşıdığını belirtti. Akıncı, "Türkiye ile gurur duyuyoruz ve KKTC'ye verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Adana- Mersin arasındaki sanayi yatırımları, limanların hareketliliğini göz önüne aldığımızda Türkiye'nin ekonomik olarak nerelere geldiğini ve bu hükümetin Anavatanı nerelere taşıdığını net olarak görebiliyoruz" dedi. Akıncı, Anamur limanın açılmasıyla birlikte Akdeniz çanağında özellikle yaz aylarında dolaşan yat, turist gemileri ile feribot ve Ro-Ro taşımacılığının Girne ve Anamur arasında doğal bir köprü oluşturacağını söyledi