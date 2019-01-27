40 bin lira çalan 3 kadından 2’si tutuklandı

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bir şahsın 40 bin lirasını alarak kaçtıkları iddiasıyla aranan 3 kadın, polisin sıkı takibi sonucu Adana'nın Pozantı ilçesinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Bulvarı üzerinde A.T. isimli şahsın 40 bin lira parasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini dakika dakika izleyerek şüphelilerin sahte plakalı bir araçla kaçtıklarını belirledi. Zanlıları takibe alan emniyet ekipleri şüphelilere ait aracın Adana'nın Pozantı ilçesinde olduğunu tespit etti. Araçta bulunan şüpheli Y.M. Ç.B. ve S.K. adlı 3 kadın, otoban yolunda yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 29 bin 800 TL para ele geçirildi. Tarsus'a getirilerek sorguya alınan 3 kadın ilk ifadelerinin ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kadından 2'si tutuklanırken 1 kadın serbest bırakıldı.